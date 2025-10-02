YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren ‘2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası’ hakkında açıklamalarda bulundu. Özvar, açıklamalarına başlamadan önce İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yaptığı soykırımı sert dille eleştirdi. Özvar, "İsrail yaklaşık 2 yıldır Gazze’de çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hastaların ve yaşlıların oluşturduğu Filistin halkını hedef alan katliam politikası tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamıştır.

Hukuki, ahlaki, vicdani hiçbir sınır tanımaksızın gerçekleştirilen vahşi katliama karşı 46 ülkeden yüzlerce aktivist, Gazze halkına destek ve İsrail’in bölgeye uyguladığı ablukayı kırmak için harekete geçti. Adını kararlılık anlamına gelen ’sumud’ kelimesinden alan uluslararası özgürlük birliği, insanlığın ortak vicdanını temsil eden barışçıl bir dayanışma koalisyonudur" diye konuştu.

"Kalite odaklı süreç yönetimi ve liderlik"

YÖK’ün ortaya koyduğu ‘2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası’ hakkında detaylı bilgiler veren Özvar, bu projenin süreklilik kazanması gerektiğini belirterek, "Kalite odaklı süreç yönetimi ve liderlik. Üniversitelerimizin kurumsal mükemmelliğini sürekli kılacak, kalite güvencesi sistemlerini daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturacak bir anlayışın tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Burada yalnızca süreçlerin doğru işletilmesi değil, aynı zamanda her kademede liderlik kültürünün güçlendirilmesi önemlidir.

Üniversitelerimizin stratejik yönetimden eğitim öğretime, araştırmadan toplumsal katkıya kadar her alanda kaliteyi önceleyen bir bakış açısıyla hareket etmesi 2030 vizyonunun temel dayanaklarından bir tanesidir. Dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim için eylem planlarıyla büyük veriyi, yapay zekayı ve dijital teknolojileri sadece idari süreçlerde değil, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasında etkin şekilde kullanılabilecek bir yapının inşa edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

"3 yılda mezun olabilme imkanı sağlanacak"

Üniversite öğrencilerinin başarılı olmaları şartıyla dilerse 3 yılda mezun olabilmelerini sağlayacak çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Özvar, "3 yılda mezun olabilme imkanı sağlayacak yapısal reformlar gündeme alınacak. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standarda daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır.

Aynı zamanda mezunlarımız sadece diplomaya sahip değil, aynı zamanda sahip oldukları beceri ve yetkinliklerle küresel düzeyde rekabet edebilen, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı veren bireyler haline gelecektir. Öğrencilerimizin 3 yılda eğitim-öğretim hayatlarını tamamlaması konusunda yapacağımız çalışmalar hem Yükseköğretim Kurulu’nun hem üniversitelerin temel gündem maddesi olmak görevindedir" şeklinde konuştu.

"AKTS sistemi tekrardan gözden geçirilecek"

Öğrencilere yönelik Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (AKTS) de düzenlemeye alacaklarını vurgulayan Özvar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki dönemde üzerinde duracağımız yapısal ve kalıcı çalışmalardan bir tanesi de 4 yıllık mezuniyet için gerekli 240 AKTS’nin gözden geçirilmesi olacaktır. Bu konuda 4 yıllık lisans eğitimlerinde derslerin yanında uygulamalı eğitime daha fazla imkan ve yer verecek şekilde bu AKTS sistemi tekrardan gözden geçirilmelidir. Avrupa ülkelerinde öğrenciler 180 AKTS ile mezun olabilmektedir.

Bütün lisans programlarını dikkate alarak, dikkatli bir şekilde çalışarak içinde bulunduğumuz yapıyı göz ardı etmeden bunun dönüşümünü birlikte gerçekleştireceğiz. Bu hepimizin üzerine düşen görevlerden bir tanesidir. Aynı şekilde sadece lisansta değil, önlisansda da bu çalışmanın gerçekleştirileceğini ifade etmek isterim."