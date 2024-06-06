YKS’nin 8 Haziran Cumartesi saat 10.15’te yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) bu yıl 3 milyon 120 bin 878 aday başvuru yaptı. 9 Haziran Pazar saat 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu. YKS’ye başvuran adaylardan 1 milyon 428 bin 926 aday ise ilk kez sınava girecek. Sınava günler kala Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

“Hafif düzeyde kaygı motivasyonu artırabilir”

Sınav kaygısının hafif düzeyde yaşandığında öğrencinin başarı ve motivasyonunu artırabileceğini belirten Sarar, “Bu durum, öğrencinin sınava daha iyi odaklanmasına ve istediği performansı sergilemesine yardımcı olabilir. Ancak, kaygı seviyesi arttığında ve performansı olumsuz etkilemeye başladığında, öğrenci çeşitli stratejilerle bu durumu kontrol altına alabilir.

Bunlar arasında, olumsuz otomatik düşünceler yerine alternatif açıklamalar getirme, kontrolün kendisinde olduğunu hatırlatma, yanıtlayabileceği sorulara odaklanma ve kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler kullanma (hızlı gevşeme, dikkat artırma teknikleri, kontrollü nefes alıştırması) gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu stratejiler sınav esnasında uygulanabilir ve düzenli bir şekilde pratik edilerek daha etkili hale getirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Rahat kıyafetler seçin”

Başarılı bir performans sergilemek için stresi azaltmanın önemli olduğuna vurgu yapan Sarar, “Bu nedenle, sürekli ders çalışmak yerine, son günlerde gevşeme tekniklerine odaklanarak zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmeye zaman ayırın. Ayrıca, sınav günü stresini azaltmak için sınav yerini bir gün önceden ziyaret edin. Bu, sınav günü sınav yerini bulma gibi stres kaynaklarını ortadan kaldırabilir.

Yanınıza almanız gereken eşyaları da bir gün önceden hazırlayarak sınav günü telaşlanmanızı önleyebilirsiniz. Rahat kıyafetler seçmek de sınav stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Son olarak, sınav günü erkenden yola çıkarak trafik veya beklenmedik durumlarla karşılaşma riskini azaltın. Kendinize güvenin ve başarabileceğinize olan inancınızı koruyun, çünkü bu sınavı başarabileceğinize olan inancınız motivasyonunuzu artıracaktır” şeklinde konuştu.

“Motivasyonunuzu koruyun”

Sınavın son günlerinde öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutması gerektiğini söyleyen Sarar, “Her yıl sınavlarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılır, ancak bu tür düşüncelere kapılmamak gerekir. Sınavın ne kadar zor veya kolay olacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Unutmayın ki, eğer sınav zor ise bu durum tüm adaylar için geçerlidir ve eğer sınav kolay ise yine aynı şekilde herkes için kolaydır. Dolayısıyla, bu tür tahminlerin sizi etkilemesine izin vermeyin ve motivasyonunuzu koruyun” dedi.

“Sorulara ön yargılı yaklaşmayın”

“Sonuca değil sürece odaklanmak da önemlidir” diyen Sarar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sürekli olarak sınavda alacağınız puan veya istediğiniz okulu kazanıp kazanamayacağınıza odaklanmak, sınav kaygınızı artırabilir. Bunun yerine süreç boyunca yaşadığınız gelişime odaklanarak daha etkili bir hazırlık süreci geçirebilirsiniz. Sınavlarda sorulara ön yargılı yaklaşmayın. Hem zor hem de kolay sorular olacaktır; ‘Bu kadar kolay soru olmaz’ diyerek yanılmayın. Unutmayın, birçok öğrenci en basit sorularda hata yapar. Uzun soruların zor olduğunu düşünmeyin; dikkatle okuyun. Kararsız kaldığınızda, ilk işaretlediğiniz seçeneği değiştirmeyin; genellikle doğru olan ilk seçeneğinizdir. Sezgilerinize güvenin, aceleyle değişiklik yapmaktan kaçının. Bu stratejilerle başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.”

Bu stratejilere dikkat

Sınavlarda başarıya ulaşmak için önemli stratejiler paylaşan Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “turlama yöntemi” adı verilen teknik hakkında bilgi verdi. Yöntemin, sürenin verimli kullanılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Sarar, “Sınav esnasında karşınıza çıkan zorlu sorularla uzun süre uğraşmak, genellikle zaman kaybına neden olur. Bu yüzden, turlama yönetimini kullanarak, zorlandığınız soruları hemen boş bırakabilir ve diğer sorulara geçebilirsiniz.

Böylece, sınavın sonunda zamanınız kaldığında geri dönüp bu soruları tekrar çözebilirsiniz. Turlama yöntemi aynı zamanda, çözemediğiniz sorularla inatlaşmadan, yanlarına işaret koyarak hızlıca diğer soruya geçmenizi sağlar. Bu sayede zaman kaybını önlemiş olursunuz. Ayrıca, çözemediğiniz soruların yanına hatırlatıcı semboller koyarak geri döndüğünüzde zaman kazanabilirsiniz.

Bu strateji, sınavdaki tüm soruları görmenizi ve ilk turda çözemediğiniz soruları ikinci turda daha rahat çözmenizi sağlar. Aynı zamanda, sınav stresi altında doğru cevapları gözden kaçırmanızı önler. Turlama yöntemini kullanarak sınavlarda başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Unutmayın, doğru stratejilerle mücehhez bir şekilde sınava girdiğinizde başarıya ulaşmanız daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sınav performansınızı maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz”

Sınav stratejileri arasında önemli bir yere sahip olan “kodlama ve kalemin kullanımı” hakkında da bilgi veren Sarar, “Bu yöntemler de başarıya giden yolda kritik bir rol oynar. Cevapları kodlamayı sınav sonuna bırakmak yerine, her sorudan sonra veya sayfa sayfa kodlamak, zaman yönetimi ve hatasız çalışmayı sağlarken sınav performansınızı maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

İşlem gerektiren sorularda kaleminizi kullanmak da son derece önemlidir. Zihinden işlemleri yapmak, hata yapma ihtimalinin artırır ve zaman kaybına neden olabilir. Bu nedenle, kaleminizi kullanarak adım adım işlemleri yazmak hem doğru cevapları bulmanızı kolaylaştırır hem de hataları minimize ederek başarı şansınızı artırır ve sınav stresini azaltır” diye konuştu.