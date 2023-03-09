Milyonlarca lise öğrencisi, üniversite hayalleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uzun bir maratonun ardından beklenen tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih, 17-18 Haziran olarak duyuruldu.

Aynı zamanda başvuruların dün itibarıyla alındığı ve 23 Mart tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 il ve 1 ilçede bulunan veya göç eden öğrencilerden, herhangi bir ücret alınmayacağı da açıklandı.

Asrın afetinden önemli ölçüde etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da ise YKS yapılmayacak.

Buradaki adaylara, istedikleri illeri tercih edip sınava girme imkanı sunulacak.

İkinci dönem konuları dahil olmayacak

Tüm bu gelişmelerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni bir karar daha aldı.

Karara göre, 17-18 Haziran 2023’de yapılacak sınavda, üniversite adayları 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verildiği belirtildi.

YÖK'ün konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

Yükseköğretim Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.

Açıklamanın tamamı

Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS’de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur.

Ensonhaber