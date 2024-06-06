YKS Sınavına Girecek Adaylar Dikkat! YKS Sınav Giriş Belgesi Siyah Beyaz Kabul Edilir mi?

YKS sınavına girecek adaylar için en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş belgesinin renkli olup olmaması gerektiği. YKS sınav giriş belgesinin siyah beyaz mı yoksa renkli mi olması gerektiği konusunda adaylar internet üzerinde araştırmalar yapıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? İşte tüm detaylar bu haberimizde!

YKS Sınav Giriş Belgesi Siyah Beyaz Olabilir Mi? Fotoğrafın Netliği ve Belgenin Geçerliliği Hakkında Bilgilendirme

Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren edinebilecekler. Bu belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değil ancak fotoğrafın net görülmesi ve adayın tanınabilir olması önemlidir. Bu nedenle, fotoğrafınızın net çıkması için renkli çıktı almanız tavsiye edilmektedir.

YKS Sınav Giriş Belgesi Renkli Olmalı Mı? Sınav Giriş Belgesi İle İlgili Önemli Bilgiler

Hiçbir aday, sınav giriş belgesinde belirtilen salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer dışında sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların sınav günü kolaylık sağlaması için sınava girecekleri binayı önceden ziyaret etmeleri önerilir. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek olup, bu belge internet üzerinden temin edilmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Sınav Giriş Belgesi Hakkında Önemli Duyuru: Belge Üzerinde Fotoğrafın Bulunması Zorunluluğu ve Diğer Detaylar

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidirler. Ayrıca, belgenin ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar, internet üzerinden yenisini temin edebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.