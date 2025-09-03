Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin mahkemenin verdiği kararı da değerlendiren Bakan Tunç, yargılamanın devam ettiğini söyledi.

TRT Haber'e konuk olan Bakan Tunç, siyasi partilerin iç işleyişlerinin kanunlara ve anayasaya uygun bir şekilde yürümesinin temel temennileri olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, sürecin CHP'li bir delegenin başvurusu üzerine başladığını da hatırlattı.

Bakan Tunç'un diğer bir değindiği konu ise trafik magandaları ve düğünlerde havaya ateş açanlar oldu.

Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atmanın 1 yıldan 5 yıla kadar ceza almasını öngören taslağı Meclis'e sunduk." dedi ve şöyle devam etti:

HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALARA CEZA GELİYOR

11. paketle ilgili olarak hem Türk Ceza Kanunu'nda toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçlardaki yaptırımları daha da netleştirmek özellikle genel güvenliği tehlikeye sokan meskun mahalde silah atma, ruhsatlı silahıyla meskun mahalde silah atıyor ceza almıyor.

Burada kasten yaralama ya da öldürme olmasa bile ceza laması noktasında Türk Ceza Kanunu'na bir hüküm eklenmeli. Cezalar ağırlaştırılacak. Meskun mahalde silah atmanın 1 yıldan 5 yıla kadar ceza almasını öngören taslağı Meclis'e sunduk.

Yetişmedi, 11. pakette yer alacak. Kurusıkı da dahil buna, şu anda cezası yok. Kutlama günlerinde bu yapılmışsa, insanların en mutlu gününde bunların ortadan kaldırılması lazım. Oralarda silah atılmışsa 1 yıldan 7,5 yıla varan ceza. Bu taslak Meclis'ten geçti. Genel Kurul'da milletvekillerinin takdirleriyle yasallaşacak.

TRAFİKTE YOL KESENLER...

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme...

Bunlarla ilgili de 1 yıldan 3 yıla kadar ceza öngörülmesi lazım. Bunlar cezasızlık algısına yol açan hususlar. Bilişim suçları, telefon dolandırıcılıkları...

"10. YARGI PAKETİ UYGULAMAYA GEÇTİ"

Yargı reformlarının bu süreçle paralel olarak devam ettiğini belirten Tunç, 10. Yargı Paketi ile hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili önemli iyileştirmeler yapıldığını ve konutta infaz gibi özel infaz usullerinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Önümüzdeki dönemde ise 11. Yargı Paketi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte yargı teşkilatının iş yüküne de değinen Tunç, 25 bin hakim ve savcı ile toplamda 220 bin personelin fedakarca çalıştığını belirtti. 2024 yılında 13 milyon 896 bin kararın verildiğini, mevcut derdest dosya sayısının ise 11 milyon 478 bin olduğunu açıklayarak, yargının biriken iş yükünü eritmeye başladığını rakamlarla ortaya koydu.

Geleceğe yönelik hedeflerin 2025-2029 dönemini kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile belirlendiğini söyleyen Tunç, belgenin 5 ana amaç ve 264 hedeften oluştuğunu belirtti. Bu hedefler arasında uzun süren yargılamaların önüne geçmek için "hedef süre" uygulamalarının yaygınlaştırılması, duruşma aralarının iki aydan fazla olmaması ve istinaf ile Yargıtay süreçlerinin altı ay içinde tamamlanması gibi somut adımlar bulunduğunu kaydetti. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla son iki buçuk yılda 2,878 yeni mahkemenin faaliyete geçtiğini ekledi.