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WanHaber – ÖZEL

Van Teknokent, girişim hareketleri ve katılımcı firmaların destekleriyle büyümesini sürdürüyor.

Kentte yer alan tek teknoloji geliştirme merkezi olan Van Teknokent, bölgede teknoloji üssü olmaya devam ediyor. Bilişim, savunma sanayii, sağlık, teknoloji, gıda, elektronik ve madencilik gibi farklı sektörlerle girişimcilerin yer aldığı Van Teknokent, yeni fikirlerle yol gösterici bir rol oynamayı hedefliyor.

Kurulduğu günden bu yana 170 proje kabul eden ve geliştiren Van Teknokent, şu an yüzde yüz doluluk oranıyla 51 firma ve girişimci ile hizmet vermeye devam ediyor.

Teknokentler için girişimcilik, teknoloji ve inovasyon alanında yapılan gelişmelerin önemine değinen Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, “Teknopark olarak özelde bölgeye, genelde ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bunun için de çağın gerektirdiği hem yenilikçi hem de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hem de ilk öncesinde de bu iş fikirlerinin bulunması ve daha sonra bu iş fikirlerinin pazara kadar, hatta ticari ihracata kadar gelişen tüm süreçlerinde biz girişimci adayına destek olmaya çalışıyoruz. İlk etapta ayrı ayrı faaliyetlerimiz var. Bunlardan biri kuluçka merkezi olmak, biri AR–GE projelerine yer vermek, bir diğeri de girişimci yetiştirmek” ifadelerine yer verdi.

“YILDIZININ BİZİMLE PARLAMASI İÇİN BURADAN BAŞLA”

Girişimci yetiştirme programlarının işleyişi hakkında Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Yetkin, “2021 yılından bu yana ön kuluçka merkezi açtık, Startone Kuluçka Merkezi. Startone ile şunu söylemeyi hedefledik “Yıldızın Bizimle Parlaması İçin İlkin Buradan Başla.” Van’dan başla diyoruz, aslında diğer teknokentlerde de kuluçka merkezleri var, biz bu ön kuluçka merkezimiz içerisinde çeşitli eğitimler veriyoruz.

Bunlar İş Geliştirme Eğitimleri, Mentörlük Eğitimleri, Yalın Kanvas Eğitimleri, Persona Eğitimleri, Finansal Okur Yazarlık Eğitimlerinden tutun da Yatırımcıyla Bir Araya Gelme Eğitimlerine kadar veriyoruz. 6 ay boyunca eğitim verdiğimiz bir süreç bu, daha sonrasında başarılı olan, bu girişim tutar dediğimiz girişimleri bırakmıyoruz, desteklemeye devam ediyoruz ve onların şirketleşmesini sağlıyoruz” dedi.

Girişimci adaylarda, Van Teknokent olarak belirledikleri önceliklerin fon sağlamak olduğunu belirten Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, adayların girişim fikirleriyle şirketleşmelerine ön ayak olduklarını da aktardı.

“MENTÖRLÜK YAPIYORUZ”

Yetkin, “Girişimcinin öncelikle fon bulmasını sağlıyoruz; aday, ihtiyaçları karşılayacak düzeyde fon bulamazsa ve öz sermayesi olmazsa firma çok ayakta duramayacaktır. Böylece şirketleşmesini sağladığımız girişimciye proje yazma eğitimleri veriyoruz ve onların hem KOSGEB’e, hem TÜBİTAK’a hem de diğer fon sağlayıcılara proje yazmalarını sağlıyoruz ve fon sağlanana kadar kendilerine mentörlük yapıyoruz. Girişimci sadece Startone Kuluçka Merkezi’nde, Startone.net adresinden bize başvuruda bulunabiliyor” şeklinde konuştu.

Girişim fikirleri olan bir çok adayın Teknokentleri bilmediğini söyleyen Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, çeşitli etkinliklerle beraber tanıtımlar yaptıklarını aktardı. 2021 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekli yarışma düzenlediklerini de belirten Yetkin, bu yıl Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi destekli “Ben Girişimciyim” adlı iş fikri ve girişimcilik yarışması düzenlediklerini de hatırlattı.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci