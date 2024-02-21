Geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıştı.
Devreye sokulan uygulamanın ardından ek MTV'nin yılda 4 defa alınacağı iddiası ortaya atıldı.
Ek MTV'nin yılda 4 kez alınacağı iddiası asılsız çıktı
Kısa süre içerisinde yayılan iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz"
Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."