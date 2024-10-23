2011 yılında meydana gelen büyük Van depreminin üzerinden 13 yıl geçti. Tarihler 23 Ekim 2011’i, saatler ise 13.41’i gösterdiğinde Van’da Tabanlı merkezli 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyük yıkıntılara ve acılara sebep veren depremde 604 vatandaş yaşamını bitirdi.

Binlerce binanın ağır hasar aldığı yıkıcı depremin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kez 9 Kasım 2011 günü 5,6 büyüklüğünde yeni bir yıkıcı deprem meydana geldi ve bu depremde de 40 vatandaş hayatını kaybetti.

Her iki yıkıcı depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edilerek çok sayıda yaralı da enkaz altından kurtarıldı.

İki yıkıcı depremle 644 vatandaşın hayatını kaybettiği Van uzun süre şok yaşarken, diğer taraftan depremin izlerinin silinmesi için harekete geçildi.

İlk etapta barınma sorununun çözümü için çadırlar ve konteyner kentler kuruldu. Öbür taraftan da TOKİ marifetiyle binlerce konutun temeli atıldı.

Büyük panik yaşanan kentte birçok vatandaş da geçici süreliğine başka illere giderek bir süre ikamet etti.

35 konteyner kentin kurulduğu Van’da vatandaşlar buralarda barınmaya başlarken, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan çok sayıda konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Binlerce vatandaş, TOKİ tarafından teslim edilen konutlarında yaşamaya başladı.

DEPREMİN YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Depremin 13. yıl dönümü nedeniyle Van’da bugün çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve mesajlar paylaşılacak.

O mesajlardan birini paylaşan Van Valisi Ozan Balcı; “2011 yılında Van’da meydana gelen iki büyük depremin 13. yıl dönümünde hayatını kaybeden 644 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. İlki 23 Ekim 2011’de 7,2 büyüklüğünde, ikincisi 9 Kasım 2011’de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin acısını halen yüreğimizde hissediyor, vefat eden vatandaşlarımızın geride bıraktıklarına Yüce Allah’tan sabırlar diliyorum. Yine 23 Şubat 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 10 vatandaşımızı da rahmetle anıyorum” dedi.

Vali Balcı, mesajının devamında; “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza da bu vesileyle Yüce Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan depremler sonrası gücünü aziz milletimizden alan devletimiz, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamıştır. Yaraların sarılması için seferber olan milletimiz, yardımseverliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

“HERŞEYE DİKKAT ETMELİ, ÖZENLE ÇALIŞMALIYIZ”

Yazılı mesaj yayımlayan Vali Balcı, şu ifadeleri kullandı; “Deprem bölgesinde olan ilimizde, olası deprem felaketlerinin en az hasarla atlatmak, deprem konusunda bilgilenmek ve deprem gerçeğine hazır olmakla mümkündür. Kendini bizlere sürekli hatırlatan depremlerin daha fazla insanımıza zarar vermemesi adına yapmış olduğumuz inşaa işlemlerinde; kullanılan malzemeden işçiliğe kadar her şeye dikkat etmeli ve özenle çalışmalıyız. Van depreminin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.”