Yeşil Sol Parti, Van milletvekili adaylarını kitlesel karşılama kararı aldı. Bugün saat 09:00'da Van Ferit Melen Havalima'nında düzenlenecek olan kitlesel karşılama öncesi Vanlılara 'katılım' çağrısı yapıldı.

Yine aynı gün saat 20:00'da Sanat Sokağı'nda bulunan merkez seçim bürosunda aday tanıtımı yapacak olan Yeşil Sol Parti, Van'daki seçim çalışmalarına resmen başlamış olacak.

YEŞİL SOL PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-PERVİN BULDAN

2-ZÜLKÜF UÇAR

3-GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

4-SİNAN ÇİFTYÜREK

5-GÜLDEREN VARLI

6-MAHMUT DİNDAR

7-HAVİN KİYE

8-TAYLAN ERTAŞ