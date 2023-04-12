Yeşil Sol Parti, Van milletvekili adaylarını kitlesel karşılama kararı aldı. Bugün saat 09:00'da Van Ferit Melen Havalima'nında düzenlenecek olan kitlesel karşılama öncesi Vanlılara 'katılım' çağrısı yapıldı.
Yine aynı gün saat 20:00'da Sanat Sokağı'nda bulunan merkez seçim bürosunda aday tanıtımı yapacak olan Yeşil Sol Parti, Van'daki seçim çalışmalarına resmen başlamış olacak.
YEŞİL SOL PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-PERVİN BULDAN
2-ZÜLKÜF UÇAR
3-GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
4-SİNAN ÇİFTYÜREK
5-GÜLDEREN VARLI
6-MAHMUT DİNDAR
7-HAVİN KİYE
8-TAYLAN ERTAŞ