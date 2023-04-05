Yeşil Sol Parti İl Örgütü seçim çalışmaları kapsamında Tuşba ilçesinde ilk seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
Yeşil Sol Parti Van İl Örgütü, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim çalışmaları kapsamında, Tuşba ilçesi’nde ilk seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
Bahçıvan mahallesi Ercişli Emrah Sokağında bulunan seçim bürosunun açılışına HDP – Yeşil Sol – DBP il ve ilçe örgütlerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.
Yeşil Sol partililer seçim müzikleri eşliğinde halaylar çekti.
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