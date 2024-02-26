Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni bekleyenler için heyecan yaratan bir haber geldi. EYT'yi kaçıran vatandaşlar için çalışma yürüten Bakanlık, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarında sona geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi söz konusu çalışmanın sonuçlarını duyurmayı hedeflerken, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara emeklilik yolu açılacak. Vatandaşlar 'Kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? Kademeli emeklilik şartları neler?' sorularına yanıt ararken, düzenlemenin detayları da ortaya çıktı.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için çalışmalarda sona gelindi. 28 Şubat 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazansa da düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' hayal kırıklığı yaratmıştı. Söz konusu madde birçok vatandaşa emekilik yolunu kapatmıştı.

KRİTİK TARİH: 8 EYLÜL 1999

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELİYOR

EYT'den bir gün ile faydalanamayan vatandaşlar yeni bir emeklilik düzenlemesi için hükümete aylardır çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme geldi.

SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLANACAK

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermeyi planlıyor.

A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR NELER?

- Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak."