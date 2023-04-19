Hastane odalarının yenilenmesinin Van’a yardım duyarlılığını ve şuurunu kazandırmak için örnek bir proje olduğunu dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bağışçılara ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

“YATAK KAPASİTESİ 662’YE ÇIKARILMIŞTIR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin yaklaşık iki buçuk milyon nüfusa sahip Sağlık Bakanlığı ilgili hizmet bölgesi sevk zincirine tabi olarak Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır illerine hizmet veren Sağlık Bakanlığı 3. Basamak A-1 statüsündeki tek üniversite hastanesi olduğunun altını çizen Rektör Şevli, “Hastanemiz 2011 yılına kadar şehir merkezinde bulunan 550 yataklı hastane binasında hizmet vermekteydi.

Ancak 2011 yılında ilimizde meydana gelen deprem felaketinin ardından hastane binamız ağır hasar gördü ve binamızın yıkımına karar verildi. Bu nedenle hastane ana binamız, daha önceki hastane binamızın kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle merkezi yerleşkemizde ek bina olarak planlanıp yapımına başlanmış olan 400 yataklı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi şu anki binasına ivedilikle taşınmıştır.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi günlük, yaklaşık 3 bir 500 poliklinik, çoğunluğu nitelikli ameliyat yani A grubu kanser vakaları olmak üzere yaklaşık 90-100 civarında ameliyat hizmeti ile sorumlu olduğu sağlık hizmet bölgesinde tanı konulması güç ve yönetimi zor olan tüm vakalara hizmet veren tek üniversite hastanesi niteliğindedir.

Dursun Odabaş Tıp Merkezimizin zaman içerisinde ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle 400 yataklı mevcut binamızın yatak kapasitesi, yapılan tadilatlarla 662’ye çıkarılmıştır. 1992 yılında kurulan Tıp Fakültesi’nin ilk kurulduğu yıllarda zor şartlarda hizmet ve eğitim verdiğini ifade eden Rektör Şevli, aslında hem şehirdeki eski binada hem de kampüsteki yeni yapılan bina olmak üzere iki ayrı binada hizmet verilmesi planlanırken; merkezdeki binanın hasar görmesiyle bütün poliklinikler buraya taşınmak zorunda kalıyor” dedi.

“BİRÇOK HASTA TEDAVİ OLMAK ÜZERE HASTANEMİZE BAŞVURUYOR”

Rektör Şevli morfoloji binasının inşaatının devam ettiğini belirterek, “Şehrin ve bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarından olan Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin mevcut durumunu Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına ilettik. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. Hastanemizin hemen yanında morfoloji binasının inşaatı devam ediyor.

Ayrıca temeli geçen yıl atılan 9 ameliyathane, çocuk acil, yetişkin acil, yoğun bakım ve yeni doğan ünitesi gibi bölümlerin yer alacağı “Yeni Acil” binası da yapılıyor. Birçok tıbbi cihaz alımı, bina iyileştirmeleri ve düzenlemelerinin yanı sıra hastanemizin temel ihtiyaçlarından birisi de akademik personele olan ait bir binadır.

Şehir dışından birçok hasta tedavi olmak üzere hastanemize başvuruyor. Doktor kalitemizin çok iyi olması yanında yatak yetersizliği engelini de aşarak hastalarımıza otel konforunda daha konforlu hizmet sunmak istiyoruz. Eğer klinik branşlarındaki öğretim üyelerimize ait bir bina inşa edip onların boşaltacağı odaları hasta odalarına dönüştürebilirsek hasta memnuniyetini de artırmış olacağız” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETLERİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Hasta konfor alanının iyileşmesine sunulan katkının; aynı zamanda şehre de hizmet etme imkânı vermesinden dolayı çok anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Şevli, “Gerek üniversitemizin imkânları gerek sizin katkılarınızla servislerimizin odasını iyileştirmeye başladık. Bütün odalarımızı en iyi şekilde restore edip vatandaşlarımızın memnuniyetlerini artırmak istiyoruz.

Üniversitemiz ve Van adına bu duyarlılığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Van halkımızın ve iş insanlarımızın; üniversitesine, hastanesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Bu güzel şehri, hep birlikte en iyi yerlere getireceğimizden şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

“HASTANE ŞARTLARIMIZI İYİLEŞTİREREK YAKIŞIR BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Üniversite hastanesinin Van ve çevre illerdeki en büyük ve A1 seviyesinde eğitim veren tek hastane olduğunu ifade eden Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise, “662 yataklı hastanemizin kapasitesinin artırılması gerekiyor. Rektörümüz öncülüğünde hastanemizin kapasitesini artırma adına acil ve morfoloji binası için yeni yatırımlar planlanıyor. Hastane içinde de hasta servis odalarımızda da ilimizin hayırseverlerinin desteğiyle bir revizyon yaptık

Hastane şartlarımızı iyileştirerek vatandaşlarımıza yakışır bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi. Açılışa Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şevginler Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Şevgin, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan ile hastane yönetimi ve hastane çalışanları katıldı.