Yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Vanspor FK, ilk transferini resmen açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Hollanda temsilcisi FC Volendam forması giyen orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün takıma önemli katkılar sunacağına olan inanç vurgulanırken, futbolcuya Vanspor forması altında başarı dilekleri iletildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Vanspor, yeni yönetim dönemindeki ilk transfer hamlesiyle taraftarlarına da önemli bir mesaj vermiş oldu. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve tecrübesiyle dikkat çeken Ozan Can Kökçü'nün, kırmızı-siyahlı ekibin orta sahasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor'da önümüzdeki günlerde yeni isimlerin de açıklanması bekleniyor. Ozan Can Kökçü transferi ise yeni yönetimin ilk resmi takviyesi olarak kulüp tarihindeki yerini aldı.