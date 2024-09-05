Türkiye’nin enflasyon, turizm, ihracat, büyüme ve istihdam gibi makroekonomik hedeflerin ortaya konduğu ve bu amaç doğrultusunda politikaların belirlendiği Orta Vadeli Program (OVP), uzun bir çalışmanın ardından güncellendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı.

Böylelikle ekonominin yeni 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) üyeleri de hazır bulundu.

AMAÇ, KALICI REFAHI ARTIRMAK

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın hedefi, “enflasyonu düşürmek, büyüme ve istihdamı koruyarak kalıcı sosyal refahı artırmak” olarak aktarıldı.

YENİ ENFLASYON HEDEFİ

Buna göre 2024 yıl sonunda enflasyon tahmini yüzde 41,5, 2025 yıl sonunda yüzde 17,5 ve 2026 yıl sonunda yüzde 9,7 ve 2027 yıl sonunda yüzde 7 oldu.

2024-2026 yıllarını kapsayan OVP kapsamında 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026'da yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı.

Enflasyonda nihai hedef ise tek hane ve yüzde 5 olarak belirlenmişti.

CEVDET YILMAZ'IN EKONOMİ GÖRÜNÜMÜNÜ AKTARIRKEN ÖNE ÇIKANLAR

-Temel makroekonomik göstergelerdeki öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleşmiş olup mevcut tahminler büyük oranda geçerliliğini korumaktadır.

-Öngördüğümüz takvim çerçevesinde 2024 yılı Haziran ayından itibaren dezenflasyon süreci başlamış olup bu tarihten itibaren enflasyon oranında 23,5 puan düşüş kaydedilmiştir.

-Dengeli büyüme politikamızla uyumlu olarak büyümenin kompozisyonunda yurt içi talebin katkısı azalırken cari İşlemler açığı beklentimizin de altına gerilemiştir.

-İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen istihdam artışları hedeflerimizin üzerinde gerçekleşmektedir.

-Bütçe açığındaki görünüm, kamu harcamalarında etkinliği artırıcı önlemlerle öngörülenden daha olumludur.

-Makroekonomik göstergelerdeki iyileşen görünümle yatırımcıların ülkemize olan bakışı olumlu anlamda değişmiş; ülkemizin kredi risk primi (CDS) düşmüş, kredi notları ve ulusal rezervlerimiz artmıştır.

OVP'DEKİ 3 YILLIK HEDEF VE TAHMİNLER ŞU ŞEKİLDE:

BÜYÜME

2024: Yüzde 3,5

2025: Yüzde 4

2026: Yüzde 4,5

2027: Yüzde 5

İŞSİZLİK HEDEFİ

2024: Yüzde 9,3

2025: Yüzde 9,6

2026: Yüzde 9,2

2027: Yüzde 8,8

ENFLASYON TAHMİNİ

2024: Yüzde 41,5

2025: Yüzde 17,5

2026: Yüzde 9,7

2027: Yüzde 7

CEVDET YILMAZ'IN SUNUMUNDA YENİ OVP İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKANLAR

-2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ler civarına düşen enflasyon oranı öngörüyoruz.

-Cari işlemler dengesinde yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolar gibi bir açık öngörüyoruz, dönem sonunda da yine aynı seviyelerde kalacağını öngörüyoruz.

-(OVP) Program dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, uzun dönem ortalamasının altına, yüzde 2,5 oranına gerilemesini hedefliyoruz.

-İthalatımızın yıl sonu itibarıyla 345 milyar dolardan OVP dönemi sonunda 417 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz.

-(OVP) Dönem sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına geliri hedefliyoruz.

-Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolar, dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde olmasını bekliyoruz.

-OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Bu hedef büyüme potansiyelimizi artırırken, işsizliği kademeli düşürecektir.

-2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanmaktadır.

-2024'te bölgemizde artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

-Yeni OVP dönemi Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak önemli adımları kapsamaktadır.

-Orta Vadeli Programın amacı enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasıdır.

-Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.