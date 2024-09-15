Kiraya Verilecek Araziler Belirlenecek

Hazinenin veya devletin mülkiyetinde olmayan ancak gerçek ve tüzel kişilere ait, üst üste iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal üretim şartıyla sezonluk kiralamaya açılacak; bu süreç, arazilerin verimliliğine ve kullanım durumuna bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Arazi Tespit Prosedürü

Kiralanacak arazilerin tespitini, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden oluşan Arazi Tespit Komisyonu gerçekleştirecek; bu süreç, kadastro verileri, uydu görüntüleri ve yerinde yapılan kontrollerle detaylı bir şekilde yürütülecek.

İlan ve İtiraz Süreci

İşlenmeyen tarım arazilerinin listesi, il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla mahalle muhtarlıklarında, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek; bu listeye itiraz süresi içinde yapılabilecek.

Kiralamada Öncelikler ve Kira Bedeli

Kiralama başvuruları, öncelikli olarak yerel ikamet edenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yapılacak; kira bedeli, belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak ve ödemeler arazi sahiplerine yapılacak. Kiralamak isteyenler, il müdürlüklerine veya Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.Bu yenilik, tarım sektöründe önemli bir değişimi ve üretim artışını hedeflerken, aynı zamanda atıl durumda kalan arazilerin değerlendirilmesini sağlayacak.