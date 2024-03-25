Motosiklet sahiplerini ilgilendiren düzenlemede ek maddeler yolda! İddiaya göre artık A2 sınıfı motorlar da B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

B sınıfı ehliyet sahibi olanların, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine ilişkin düzenleme şubat ayında Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girmişti.

Böylelikle B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'lik taşıtları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir şekilde sağlamaları, ayrıca ulaşımda çeşitliliğin sağlanması hedeflendi.

Bununla birlikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” koşulu yeterli görüldü.

Halk TV'de yer verilen iddialara göre, düzenlemenin kapsamının genişletilmesine hazırlanılıyor.

Yetkililerinn ek maddeleri kabul etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bu kapsamda A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği konuşuluyor.

A2 EHLİYET NEDİR?

A2 ehliyeti, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kullanabilmektedir.