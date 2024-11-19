Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalara yeni yönetim kurulundan üç ismin imzalarının geçerli olacağını bildirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay’ın, 5 TL banknotlarda ise Başkan Yardımcı Hatice Karahan’ın imzalarının olacağı duyuruldu.

YENİ İMZALI PARALAR BUGÜN TEDAVÜLDE

Merkez Bankası, "E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 50 Türk Lirası ve VII. Tertip 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyuru"da şu ifadeleri kullandı:

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

YENİ İMZALAR FATİH KARAHAN, OSMAN CEVDET AKÇAY VE HATİCE KARAHAN’A AİT OLACAK

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

PARALARIN GÖRSELLERİ AYNI KALACAK

"Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." diye belirtilen açıklamada, paraların görsellerinde değişiklik olmayacağı şöyle aktarıldı:

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Bu tür değişiklikler genellikle para biriminin güvenliğini artırmak, tasarımında güncellemeler yapmak veya belirli bir dönemin finansal sembollerini yansıtmak amacıyla yapılıyor. Bu tür güncellemeler, para sisteminin daha güvenli ve sağlam olmasına yardımcı oluyor.

ESKİ PARALAR DA GEÇERLİ

Banknotların üzerinde yapılan imza değişikliği, yasal bir geçerlilik farkı yaratmaz; yani eski banknotlar da hala geçerli olurlar, ancak yenileri dolaşıma girer.