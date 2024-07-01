Festivalin 3. gününde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yazar Dr. Sait Ebinç, düzenlenen söyleşi ve imza gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Van İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen söyleşide konuşan Dr. Sait Ebinç, Şehir, Hafıza ve Hatıra teması adı altında ‘Eski Van’ hakkında bilgiler paylaştı.

Söyleşide dinleyicilere hitap eden Yazar Ebinç, Van’ın eski yapısı, tarihsel, kültürel yapısı hakkında detaylar aktardı.

Yazar Ebinç, “Van, arkasında kocaman bir kadim uygarlığın birikimini oluşturan ve bunu temsil eden bir şehirdir. Van medeniyetler şehridir. Bu medeniyetin farkına varmak lazım. Urartular döneminde yapılan Şamran Kanalı için Urartu Kralı Haldi diyor ki ‘kim bu kanala zarar verirse yüce varlığın tüm gazabı üzerine olsun’ deyişi Van’ın medeniyetin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Biz bu şehrin geçmişine borçluyuz. Geçmişten gelen bu mirası aynı duyarlılık ve hassasiyetle koruyabildik mi? Buna cevap vermek maalesef mümkün görünmüyor.” şeklinde konuştu.

“Bizim çocukluğumuz bağlar içinde geçti, ruhumuza o bağların kokusu ulaştı” diyen Dr. Ebinç, özellikle Van’ın geçmişinde çok yeşil olduğunu, buna özellikle eski İskele Caddesi ve birçok yerin örnek gösterilebilir olduğunu anlattı.

Söyleşi sonrası Yazar Ebinç, “Mektepten Memlekete Bir Şehir Estetiği Van” adlı kitabını imzalayarak katılımcılara hediye etti.

DR. SAİT EBİNÇ KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Van’da bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1992’de tamamladı. Yüksek lisansını 1997 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “17. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Zihniyet Yapı Analizleri” başlıklı tezle yaptı. Doktor unvanını 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında “Doğu Anadolu Düzeninde Aşiret, Cemaat, Devlet” başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Sait Ebinç evli iki çocuk babasıdır. Hâlen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Siyaset Bilimi Anabilim Dalında öğretim üyeliğine devam etmektedir.