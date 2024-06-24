Birbirinden lezzetli doğal ürünlerin yer aldığı Van kahvaltı menüsünün yer aldığı kahvaltıcılardaki doluluk oranı esnafı memnun ediyor.

Diğer kahvaltı sofralarına göre daha fazla çeşit olması ve yiyeceklerin tamamının doğal olması Van Kahvaltısını diğer kahvaltı türlerine göre daha tercih edilebilir kılıyor.

Van Kahvaltısına yoğun ilgi bayramdan sonra da devam ederken, özellikle de yaz aylarında Van’ı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.