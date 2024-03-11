Ramazan’ın başlaması dolayısıyla huzur ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirten Başkan Kuşan, Ramazan ayının dayanışma, bolluk, bereket, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulundu. Kuşan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan ayı, dini bakımdan taşıdığı yüce anlamların yanı sıra sosyal açıdan da tam bir dayanışma dönemidir. Bu ay hepimiz için güzel fırsatlar sunuyor. Ruhlarımızı, kalplerimizi, gönüllerimizi ve bedenimizi arındırmak için küçücük gayretlerde bulunmamız yeterli olacaktır.

Bu ayın rahmeti ve mağfiretinin bol olmasına rağmen gösterişten ve riyadan da kaçınmalıyız. Oruçlarımız bizleri terbiye etmeli, kurtuluşumuza vesile olmalıdır. Yalnızca aç kalarak değil, bütün kötülüklerden kaçınarak, oruç ibadetimizi kemale erdirebilir, rahmetinden faydalanabiliriz. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazan ayını bu erdemli özelliklerin yerleşmesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz.

Bu hayırla ayda Filistin’de, Gazze’de Siyonistlerin katliamlarına maruz kalan Müslüman kardeşlerimizi unutmadan onlara el uzatalım ve dualarımızda eksik etmeyelim. İnşallah Ramazan ayı kardeşlerimizin kurtuluşuna sebep olur.

Bu duygu ve düşüncelerle Tüm İslam âleminin ve kıymetli Vanlı hemşerilerimin Ramazan’ı Şeriflerini tebrik ediyor, Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığa kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."