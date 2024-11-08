Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van’da ilçe kongrelerine devam ediyor. 6 Kasım’da Bahçesaray’da başlayan kongreler Özalp, Saray, Muradiye ve Çaldıran’ın ardından Van’ın en büyük merkezi ilçesi olan İpekyolu ile devam edecek.

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, 9 Kasım Cumartesi günü, saat 13.00'da İMKB Fen Lisesinde gerçekleştirilecek olan AK Parti 4. Olağan İpekyolu Kongresi'ne katılım için Van halkına çağrıda bulunarak; “Önceki dönem Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılım göstereceği kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Partili ya da partisiz ayrımı yapmaksızın tüm İpekyolu halkını kongreye davet eden Kuşan, şu açıklamayı yaptı:

“Van’da İl Başkanlığımızın koordinesinde kongrelerimiz başladı. Biliyorsunuz İpekyolu ilçemiz birçok ilden büyük bir ilçedir. Van’ımızın en büyük ve stratejik merkez ilçesidir. Ona göre biz de çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kongreler demokrasilerin ve siyasi partilerin olmazsa olmazlarıdır. AK Parti’mizde de bu kongreler bir şölen havasında gerçekleşecek. Kongremizde bizi onurlandıracak birçok siyasi büyüğümüzü de ağırlamaktan onur duyacağız. Bu anlamda tüm üyelerimizi, mahalle temsilcilerimizi, AK Parti davasına gönül vermiş dostlarımızı, sevenlerimizi, hemşerilerimizi parti ayrımı yapmaksızın kongremize davet ediyorum. AK Partimizde başlamış olan bu kongre sürecinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kongreler bir demokrasi şölenidir, siyasi partiler için bir bayramdır. Bizler de bu kongre sürecini dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmadan en başarılı şekilde tamamlayacağız.”