Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den ayrılmasının ardından Anahtar Parti'yi kurarak siyasette önemli bir değişim rüzgarı estiriyor. Ağıralioğlu, yeni oluşumun Türkiye'nin mevcut sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedeflediğini belirtiyor. Anahtar Parti, temel ilkeler olarak "ahlak, akıl, adalet" değerleri benimsiyor. Ağıralioğlu, partinin ilkelerinin şekilleneceğini ve siyaset alanlarında sorunlarla uyumlu çözüm önerileri getireceğini vurguluyor. Bu birlikteliğin, partinin programı Türkiye'nin takipçilerinin ele alacağı ve toplumun toplumuna yanıt vermeyi amaçlayacak.

Büyüyen Teşkilatlanma ve Anıtkabir Ziyareti

Anahtar Parti, kuruluş aşamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında yer alan 45'ten fazla ilde teşkilatlanma incelemesini tamamladı. Partinin simgesi olan anahtar, Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözüm odaklı politikalarını temsil ediyor.