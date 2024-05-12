Engelli ve yaşlı vatandaşların aylıkları her ay düzenli olarak hesaplarına aktarılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, açıklamasında, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirtti.

"4,8 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı"

Göktaş, yapıyan ödemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu doğrultuda mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık.