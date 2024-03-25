Anayasa Mahkemesi'nden sonra Yargıtay'da da seçim günü geldi....

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün sona eriyor.

Bu çerçevede, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi bugün sandığa gidecek.

Salt çoğunluk aranacak

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak.

Bu seçimlerde, üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Başkanlık için 5 aday yarışacak

Başkanlık için; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak. Oylama ise saat 08.00'de başlayacak.