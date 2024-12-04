Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu ve yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu.

Zeydan, Yargıtay Kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şunları belirtti;

“Önce yerel mahkeme “ memnu haklarınızı’’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve % 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘’kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye koyacaksanız? Halkımız 31 Mart’ta da mazbatasına, iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıktı! Bugün de sahip çıkacaktır. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz.”