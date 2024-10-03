Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle zor zamanlarlar geçiren Van’daki arıcılar, bu yıl ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle iyi bir bal rekoltesi bekliyor.

“YAĞIŞLAR BAL ÜRETİMİMİZİ ARTIRDI”

Bu yıl ki yağışların bal hasadını artıracağını belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, “Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış oldu. Geçtiğimiz yıla göre bal hasadımız gayet iyi. Hasadımız devam ediyor. Daha kaliteli balın oluşması için yağışları ve havaların biraz soğumasını da bekliyoruz. Ballarımız biraz yağış ve soğuk aldığında tadı daha da güzel olacak ve tahmini olarak 2 bin ton üzerinde hasadımız gerçekleşecek.” dedi.

“BAHÇESARAY, BAŞKALE, ÇATAK İLÇELERİMİZDE DAHA ÇOK HASAT OLUYOR”

Van Arıcılar Birliğine kayıtlı 650 aktif işletme ve ilçeler dahil 140 bin adet kovan olduğunu aktaran Tandoğan, “Bu işletmelerimiz haricinde özellikle Güneydoğu, Ege ve Karadeniz Bölgesinden hatta Siirt ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda Van’a gelen gezgin arıcılar bulunuyor. Bu arıcılar ile beraber ortalama 4 bin ton üzerinde hasat gerçekleşiyor. Bizdeki bal üreticileri de diğer gezgin arıcılar gibi ‘kışlatma’ olarak adlandırdığımız Akdeniz bölgesine göç yapıyor. Yıl içerisinde 3 durağımız oluyor. İlk durağımız Akdeniz oluyor, ardından 2. durağımız ovalara oluyor. Son olarak ise yüksek kesimlere, yaylalara çıkarıyoruz. Yaylalara çıkarıldıktan sonra 3. yani son durağımızda artık hasat dönemi olmuş oluyor. Genellikle Bahçesaray, Başkale ve Çatak gibi yerlerde hasadımız yapılır.” ifadelerini kullandı.

“VAN BALI KALİTELİDİR”

Van balının çok değerli ve kaliteli olduğunu belirten Tandoğan, “Türkiye genelinde yoğun talep alıyoruz. Fiyat olarak diğer bölgelere göre yüksek olabiliyor bu da balımızın kalitesinden kaynaklıdır. Üretimimiz 5 katı dahi olsa pazar alanımız açıktır ve ballarımızın alıcıları hazırdır. Diğer bölgeler satışları zor yaparken bizlerde ise bal kalmaz. Biz isteriz ki üreticilerimizin bu çabasıyla beraber kurumlarımızın da destek vermesi. Tanıtım için daha fazla şeyler yapılabilir. Hasat yapılırken müzikli eğlenceler, konserler, festivaller düzenlenebilir. Destek fonları oluşturulabilir. Bu kadar kaliteli ve değerli balımız için çok yönlü çalışımalar yapılabilir. Buna rağmen turistler gezilerini hasat dönemi için de ayarlayabiliyor. Hasat yapıldığında yerinde görerek o ana şahitlik yapmak istiyorlar.” şeklinde konuştu.

BAL YUVARLAMA YARIŞMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Tandoğan konuşmasını şu şekilde tamamladı;

“Türkiye’nin en doğusunda ve kışı en soğuk geçiren illerden biriyiz. Rakımımızın yüksek olması, havaların sert olmasından dolayı balın kıvamı, aroması daha lezzetli oluyor. Yöremizde bal akış süresi yaklaşık 45 gün gibi uzun bir sürece tekabül ediyor. Diğer bölgelerde ise bu süre bir haftayı bulabiliyor. Zengin bitki örtüsünden dolayı kaliteli bal üretimi oluyor. Hatta yöre olarak en büyük avantajımız tuzlu bir bölgeye sahip olmamızdır. Tuzlu su kaynaklarımız bile bal aromasına katkı sunuyor ve eşsiz lezzet veriyor. Balımız için coğrafi tescil başvurumuz var. Başvurumuz tamamlanırsa bilimsel olarak da kimliklendirmiş olacağız. Bunlarla beraber neden her yıl bal yarışmalarımız olmasın? 2021 ve 2022 yıllarında 2 kez bal yuvarlama yarışması düzenledik ve çok güzel ve anlamlı oldu. Maalesef destekler olmadığı için devam ettiremedik. Bir düşüncemiz de artık her yıl Haziran ayında bal yuvarlama yarışmasını, destekler olursa geleneksel hale getireceğiz. Bu da dünyada bir ilktir.”