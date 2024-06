Microsoft, Haziran ayında Xbox Game Pass ve PC Game Pass kullanıcılarını sevindirecek müjdeli haberlerle geliyor. Haziran ayının ikinci yarısında, Game Pass kütüphanesine tam altı yeni oyun ekleniyor. Özellikle Euro 2024 heyecanına özel olarak EA Sports FC 24’ün de Game Pass’ta yer alacak olması, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak. İşte Haziran ayında Game Pass’e gelecek oyunlar ve detaylar!

Yeni Eklenen Oyunlar: Çiftçilikten Bulmacaya, Orta Çağ’dan Futbola Her Şey Var!

Still Wakes The Deep (Bulut, Konsol ve PC) – 18 Haziran: Bu sürükleyici korku oyunu, lansmanla birlikte Game Pass kütüphanesine eklenecek. Karanlık bir atmosferde gerilim dolu anlar yaşamak isteyenler için birebir.

My Time at Sandrock (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Haziran: Çiftçilik simülasyon oyunlarını sevenler için harika bir seçenek. Sandrock kasabasında kendi çiftliğinizi kurup, sosyal ilişkiler geliştirin.

Keplerth (PC) – 20 Haziran: Bilim kurgu ve bulmaca türünü birleştiren bu oyun, keşif ve strateji dolu saatler vaat ediyor.

EA Sports FC 24 (Bulut, Konsol ve PC) – 25 Haziran: Futbol severler için büyük bir sürpriz! Euro 2024 heyecanına EA Sports FC 24 ile katılın ve en sevdiğiniz takımları Game Pass’ta oynayın.

SteamWorld Dig (Bulut ve Konsol) – 26 Haziran: Madencilik temalı bu aksiyon-macera oyunu, keşif ve bulmaca çözme yeteneklerinizi test edecek.

SteamWorld Dig 2 (Konsol ve PC) – 26 Haziran: Serinin devam oyunu, ilk oyunun başarısını daha da ileri taşıyor. Yeni karakterler ve maceralarla dolu.

Robin Hood – Sherwood Builders (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Haziran: Orta Çağ’da geçen bu inşa oyunu, Robin Hood’un dünyasına adım atmanızı sağlıyor. Kendi krallığınızı kurun ve halkınızı koruyun.

Vedalar: Haziran Ayında Hangi Oyunlar Game Pass’ten Ayrılıyor?

Yeni oyunların yanı sıra, Haziran ayının sonunda bazı oyunlar da Game Pass kütüphanesinden ayrılacak. Bunların başında FIFA 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Stranded Deep geliyor.

FIFA 22 (Konsol ve PC) F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Bulut, Konsol ve PC) Stranded Deep (Bulut, Konsol ve PC) Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Bulut, Konsol ve PC) Sword and Fairy Together Forever (Bulut, Konsol ve PC)

Gelecekteki Oyunlar: 2024 İkinci Yarıda Neler Geliyor?

Microsoft, 2024’ün ikinci yarısında da Game Pass’e Frostpunk 2, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle ve Age of Mythology Retold gibi merakla beklenen oyunları ekleyecek. Oyun dünyasının bu efsanevi yapımları, Game Pass abonelerini bir hayli mutlu edecek gibi görünüyor.

Haziran ayında Xbox Game Pass ve PC Game Pass’e eklenen bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyun sizi en çok heyecanlandırdı? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın!