Apple, VR/AR gözlük piyasasında devrim yaratma planlarını yeniden gözden geçiriyor. Şubat ayında başladığı Vision Pro teslimatlarında son aşamaya gelen teknoloji devi, Vision Pro 2 modeli için önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. İşte Apple'ın yeni stratejisi ve Vision Pro 2 hakkında tüm detaylar!

Vision Pro’nun Geleceği Yeniden Şekilleniyor

Apple, 3499 dolarlık yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürdüğü Vision Pro’nun gelişmiş versiyonunu rafa kaldırma kararı aldı. Yeni bir rapora göre, şirket VR/AR gözlükleri için hedeflerini küçülterek, daha uygun fiyatlı bir model üzerine yoğunlaşmaya karar verdi. Bu doğrultuda, üretim ortaklarına Vision Pro 2 için planlarını iletti.

Vision Pro 2: Daha Ucuz, Daha Hafif ve Daha Erişilebilir

Apple, Vision Pro’nun yüksek çözünürlüklü ekranlarını koruyarak, üretimdeki diğer maliyetleri düşürmeye odaklanacak. Böylece, yeni modelin fiyatı 1500 dolar civarında olacak. Bu fiyat, Vision Pro’dan çok daha ucuz olmasına rağmen, Meta’nın 649 dolardan başlayan Quest Pro modeline göre hala pahalı kalıyor.

Gelişmiş Özellikler ve Yeni Strateji

Apple, Vision Pro’nun bazı gelişmiş özelliklerini kaldırarak maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Yeni model, üçte bir oranında daha hafif olacak ve bu değişikliklerle birlikte, eleştirilerin önüne geçmeyi hedefliyor. Şirketin yeni karma gerçeklik gözlüğü için 2025’in sonlarında bir lansman yapmayı planladığı bildirildi.

Teknoloji Dünyasında Rekabet Kızışıyor

Apple’ın Vision Pro 2 için bu stratejik değişiklikleri, piyasadaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Meta’nın Quest Pro modeli ve diğer rakipler, fiyat performans dengesiyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Apple’ın yeni hamlesi, piyasada nasıl bir etki yaratacak, hep birlikte göreceğiz.

Apple, Vision Pro 2 ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. 1500 dolarlık fiyat etiketiyle, Apple VR/AR gözlüklerinin daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Şirketin bu hamlesi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.

Siz Apple’ın yeni stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vision Pro 2’yi almak için sabırsızlanıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!