iPhone üreticisi Apple son dolar kuru değişiklikleri sonrası Türkiye'de sattığı telefon fiyatlarına zam yaptı. Yeni yılın ilk zammı olarak kayıtlara geçen fiyatlar yaklaşık yüzde 10'luk bir artış kaydedildi. Yeni fiyatlar Apple'ın resmi internet sitesine yansıtıldı.

Bu zamla birlikte, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları, cihazlarını satın almak için daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar. Yaklaşık yüzde 10'a tekabül eden zam sonrası güncel fiyatlar şu şekilde:

iPhone 16e 47.999 liradan 49.999 TL'ye

iPhone 16 64.999 liradan?? 69.999 TL'ye

iPhone 16 Plus 73.999 liradan?? 79.999 TL'ye

iPhone 16 Pro 82.999 liradan 89.999 TL'ye

iPhone 16 Pro Max 99.999 liradan 109.999 TL'ye yükseltildi.