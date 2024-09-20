Kişi Etiketleme Özelliği Nedir?

Meta'nın çatısı altındaki bu platform, "Durumlar" bölümünde artık kişiler etiketleme imkanı sunarak, kullanıcıların paylaşımlarını daha etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor WhatsApp, Durumlar bölümüne eklediği bu yenilikle, kullanıcıların rehberlerindeki kişileri etiketleyerek daha kişisel bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Uygulamanın 2.24.20.3 kodlu Android beta sürümünde test edilen bu özellik, kullanıcıların duruma eklemek istedikleri arkadaşlarını ya da tanıdıklarını kolayca seçmelerine imkan tanıyor.

Kullanımı Nasıl Olacak?

Durum paylaşımında bulunacak kullanıcılar, yeni özellik sayesinde sağ alt köşedeki "@" sembolüne tıklayarak rehberlerindeki kişileri ekleyebilecekler. Bu sayede, etiketlenen kullanıcılar paylaşıma dair bildirimler alacak ve Instagram’da olduğu gibi bu paylaşımları yeniden paylaşma imkanı bulacaklar, böylece etkileşim artmış olacak.

Gizlilik ve Güvenlik

WhatsApp, etiketleme işlemi sırasında kullanıcıların gizliliğini de ön planda tutuyor; etiketlenen kişiler, yalnızca paylaşımı yapan kullanıcıya görünecek, diğer kullanıcılar ise etiketlenen kişilerin kim olduğunu bilemeyecek. Bu sayede, platformun mevcut gizlilik politikaları korunmuş oluyor.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şu anda beta aşamasında test edilen bu heyecan verici özellik, tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara açılacak henüz bilinmiyor. WhatsApp’ın bu gelişmelerini takip ederek, etiketleme özelliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı beklemek gerekecek.