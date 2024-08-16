Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Şirket, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir detaya göre, kişiselleştirilmiş sohbet temalarını gündemine aldı.

YENİ WHATSAPP ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR

WhatsApp'ın en son Android beta sürümü olan 2.2.4.17.19'da yer alan bu özellik sayesinde kullanıcılar, tüm sohbetler için sohbet temasını özelleştirebilecek.

Bu özellik ile birlikte sohbet baloncuklarının şekilleri ve arka plan renkleri değiştirilebilecek. WhatsApp böylelikle sohbetleri daha kişisel hâle getirmeyi amaçlıyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, WhatsApp sohbetleri için bir tema belirlediklerinde bu tema bütün sohbetlere uygulanacak.

Öte yandan ileride WhatsApp, sohbete özel tema özelleştirme seçeneğini de daha sonra kullanıma sunabilir.

Gelen bilgilere göre ilk aşamada yeni özellik ile 10 farklı kişiselleştirilmiş tasarım seçeneği sunulacak.

WhatsApp bu özelliği iOS kullanıcılarına da sunmak için çalışmalarına devam ediyor.