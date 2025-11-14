Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarından itibaren 2016 ve öncesinde üretilen birçok akıllı telefonda güncelleme desteğini sonlandırıyor. Bu cihazlar bir süre sonra uygulamaya tamamen erişemeyecek.
WHATSAPP'TAN ESKİ CİHAZLARA VEDA
Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, yarın itibarıyla çok sayıda eski model akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak. Şirket, uygulamaya eklenen yeni özelliklerin donanımı yetersiz cihazlarda performans sorunlarına yol açtığını gerekçe gösterdi.
2016 ÇIKIŞLI TELEFONLAR KAPSAM DIŞI KALACAK
WhatsApp'ın son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya çıkan akıllı telefonlar destek kapsamından çıkarılıyor. Bu cihazlar ilk etapta yalnızca güncelleme alamayacak; ancak belirli bir süre sonra güncelleme zorunluluğu karşılanamadığı için uygulama tamamen açılamaz hale gelecek.
YÜZLERCE MODEL ETKİLENECEK
Destek kesintisinin yüzlerce telefon modelini etkilemesi bekleniyor. En bilinen cihazlardan bazıları şöyle:
Android Cihazlar
Huawei Mate 9 Pro
Samsung Galaxy S7
Xiaomi Mi Note 2
HTC 10 evo
Sony Xperia XZ
Xiaomi Mi 5 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
iOS Cihazlar
iPhone 6
iPhone 6s