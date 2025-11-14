Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarından itibaren 2016 ve öncesinde üretilen birçok akıllı telefonda güncelleme desteğini sonlandırıyor. Bu cihazlar bir süre sonra uygulamaya tamamen erişemeyecek.

WHATSAPP'TAN ESKİ CİHAZLARA VEDA

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, yarın itibarıyla çok sayıda eski model akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak. Şirket, uygulamaya eklenen yeni özelliklerin donanımı yetersiz cihazlarda performans sorunlarına yol açtığını gerekçe gösterdi.

2016 ÇIKIŞLI TELEFONLAR KAPSAM DIŞI KALACAK

WhatsApp'ın son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya çıkan akıllı telefonlar destek kapsamından çıkarılıyor. Bu cihazlar ilk etapta yalnızca güncelleme alamayacak; ancak belirli bir süre sonra güncelleme zorunluluğu karşılanamadığı için uygulama tamamen açılamaz hale gelecek.

YÜZLERCE MODEL ETKİLENECEK

Destek kesintisinin yüzlerce telefon modelini etkilemesi bekleniyor. En bilinen cihazlardan bazıları şöyle:

Android Cihazlar

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

HTC 10 evo

Sony Xperia XZ

Xiaomi Mi 5 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro

iOS Cihazlar

iPhone 6

iPhone 6s