Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Van’da kurban alışverişi hareketliliği başladı. Canlı hayvan pazarı yoğun ilgi görse de şuan için satışların yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Besiciler, arpa ve yem fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle hayvan fiyatlarının makul olduğunu söylerken, alıcılar ise hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor.

Hayvan pazarında alıcılar ve satıcılar arasında yer yer sıkı pazarlıklar yapılsa da, satışların henüz az olduğu ve Kurban bayramına birkaç günü kala satışların artmasının beklendiği kaydedildi.

Besiciler, “hayvan fiyatlarını soran çok, alan yok” diyerek şuana kadar umduğunu bulamazken, alıcılar ise kurban fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bütçesine uygun kurban arayışında olduğunu söylüyor.

“GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE SATIŞLAR ÇOK AZ”

Hayvanlarını satmak için pazara getiren ve satışların şu an itibariyle durgun olduğunu belirten Münir Aslan, “Hayvan pazarına 6 büyükbaş hayvan getirdim. Henüz satış yapamadım. Geçtiğimiz yıllarda bu vakitlerde hayvanlarım biterdi. Ama bu sene şuana kadar satış yok. Getirdiğim hayvanlar yaklaşık 170 ila 180 kilo arasında değişiyor, fiyatları ise 88 bin civarı. Saman ve yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı satışa çıkardığımız hayvanlar da pahalı oluyor. Yaşam şartları çok zor olduğu için de alıcıya pahalı geliyor ve alamıyorlar.” dedi.

Muradiye ilçesinin köyünden 6 büyükbaş getirdiğini söyleyen Besici İkram Dağbaş, “10 gündür buradayım, 10 büyükbaş hayvan getirdim. Bu süre içerisinde 6 büyükbaş satabildim. Sattıklarım da zararımı karşılamıyor. Pazarda kuru kalabalık var. Soran çok ama alan yok. Pazarda 350 kiloluk büyükbaş hayvanın 175 bin TL’ye kadar satışı olabiliyor. 250 kiloluk bir hayvan ise 110 bin civarı satılıyor. Çoban ücreti, yem ve diğer bakım ücretleri o kadar çok ki satış yapsak dahi kurtarmıyor. Bu gidişle her şey pahalı olduğu için hem çiftçiliği hem de hayvancılığı bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

“BORÇ PARA İLE KURBAN ALMAK İSTENİLİYOR”

Canlı hayvan pazarına, Başkale’den 30 küçükbaş ve 6 büyükbaş hayvan getirdiğini belirten besici Nurican Tatar, çiftçilere ve besicilere daha fazla destek verilmesini talep etti.

Tatar, “Satışlar çok az. Normalde 2 çift küçükbaş hayvan 25 bin TL iken şu an alıcılar 16-17 bin TL veriyor. Büyükbaş hayvanları ise 130-140 bin civarında piyasaya sunarken alıcılar 100 bin TL teklif ediyor. 4 gündür de buradayım ve halen hiçbir hayvanımı satamadım. Almak isteyenlerin çoğu da peşin değil de bayramdan 1 ay sonra ücret vereceğini söylüyor. Zaten zor durumdayız. Hem borç vermekten korkuyoruz, güvenilir değil hem de ihtiyacımız var, borç verdiğimizde altından çıkamıyoruz. Verilen fiyatlar ile kasaplardaki et fiyatları karşılaştırıldığında çok fark oynuyor. Kasaplarda et kilo fiyatı 550-600 TL iken bizde hayvan alındığında kilosu çok daha uygun fiyata denk geliyor.” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR YÜKSEK”

Hayvan pazarında bütçesine uygun kurbanlık arayan Aziz Taşkın isimli vatandaş ise, “Kurbanlık fiyatları çok yüksek. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan fiyatı cep yakıyor ve bütçemizi zorluyor. Böyle giderse kurban alımını son günlere bırakacağız. Son günlerde biraz daha uygun oluyor.” ifadelerini kullandı.