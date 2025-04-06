Endemik bir tür olan Van Balığı tatlı sulara doğru göçe hazırlanıyor.

Üremesini gerçekleştirmek için suyun akış yönünün tersine mucizevi bir yolculuk gerçekleştiren Van Balığı, zorlu yolculuk esnasında adeta büyülüyor.

Göçü çıplak gözle izlenebilen ve adına festivaller düzenlenen Van Balığı için 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

Gerekli tedbirler alınarak balığın kaçak avlanmasının önüne geçilmeye çalışılırken, üremesini sağlıklı bir şekilde tamamlaması hedefleniyor.

Bu yıl da gerekli hazırlıklar yapılırken, av yasağı boyunca balığın kaçak avlanmaması, satılmaması ve alınmaması yönünde duyarlılık çağrıları da yapılıyor.

Van Balığı havzada binlerce kişinin geçim kaynağını oluştururken, göç yolculuğu ise büyük bir turizm potansiyeli taşıyor.

15 Nisan tarihinde başlayacak olan Van Balığı av yasağı 15 Temmuz tarihinde sona erecek.