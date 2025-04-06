Artı Değer Van Spor FK, play-offları yakından ilgilendiren maçta sahasında Bucaspor 1928'i ağırlıyor. Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 15.00'te başlayacak.



Maça dakikalar kala her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.



Maça Artı Değer Van Spor FK; TAHA CENGİZ DEMİRTAŞ, ONUR ÖZCAN, MUHAMMET ENSAR ÇAVUŞOĞLU, SABAHATTİN DESTİCİ, EMRE BATUHAN ADIGÜZEL, SERKAN ODABAŞOĞLU, EYÜP AKCAN, BEKİR CAN KARA. HASAN BİLAL, HARUN KAVAKLIDERE ve OKAN EKEN 11'i ile başlayacak.



Konuk Bucaspor 1928 ise sahaya BAYRAM Olgun, ÇAĞRI ORTAKAYA, MUZAFFER BUĞRA HOTUR, MEHMET ERDEM UĞURLU, EMRE NEFİZ, ŞERİF DOĞAN, OSMAN IŞIKLI, ZEKİ YILDIRIM, MECİT SERCAN DENİZ, BERKE ÖRER ve YASİN ÖZTEKİN ilk 11'i ile çıkacak.