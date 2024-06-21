İş Bankası'nın bu kredi paketi, aylık %3,99 faiz oranıyla rakiplerini geride bırakıyor. Bu düşük faiz oranıyla müşteriler, yüksek maliyetlerden uzaklaşarak bütçelerini daha sağlam temellere oturtabiliyorlar.

Kredilendirme Şartları

Kredi, 400.000 TL ile 800.000 TL arasında değere sahip ikinci el araçlar için geçerli. %50 oranında finansman imkanı sunulurken, ödeme planı 36 aya kadar esneklik sağlıyor. Bu uzun vadeli kredi seçeneği, müşterilere geniş bir nefes aldırıyor.

Müthiş Avantajlarla Araç Sahibi Olun!

İş Bankası'nın bu kredi paketi, ikinci el araç alımlarında finansman desteği arayanların yüzünü güldürüyor. Bankanın sunduğu avantajlarla müşteriler, araç sahibi olmanın keyfini doyasıya çıkarıyorlar.

Bu eşsiz fırsat hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için İş Bankası şubelerini veya resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İş Bankası, taşıt kredisi kullanımını kolaylaştırarak araç sahibi olmayı hayal edenler için kapıları sonuna kadar açıyor.