25 Şubat 1982’de Van’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Van’ da, yükseköğrenimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığında tamamladı.

Esnaf bir ailenin çocuğu olarak iş hayatına çok küçük yaşta Van’ da başlayıp, Akademik eğitiminin yanı sıra politika ve sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer alan, kent ve insan ilişkileri, birey ve toplum ihtiyaçlarını planlama konusunda yeteneğiyle iş hayatında büyük başarılar elde eden, çalışkan ve dürüst kişiliğiyle, birçok ulusal projeye imza atan saygın bir iş insanıdır.

Madencilik, Enerji, İnşaat, Kimya sanayi alanlarında Yurtdışı ve Yurtiçinde faaliyet gösteren Vefa Group AŞ.’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Üniversite öğrenimi süresince bir yandan da madencilik sektöründe çalışmaya başlayan Ürüm, özverili ve disiplinli çalışma prensibi ile birçok yeniliği sektöre kazandırmayı ilke edinerek Türkiye' nin geleceği ve enerjisi için önemli olan kömür ve madencilik alanında başarılı yatırımları gerçekleştirmiş durumdadır.

Ürüm, Tekirdağ Malkara ve Van Gürpınar Vefa Group Kömür İşletmelerinde 700 kişi çalışmaktadır. Bu özelliği sebebiyle Vefa Group “Bölgesel İstihdam” konusunda da öncü şirketlerden biri olarak kabul edilmektedir. Şirket çalışanlarının yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan Ürüm; stratejik kararlarının oluşmasında profesyonel bir danışmanlar grubuyla çalışmaktadır.

Veysel Ürüm, 2002 yılından itibaren aktif ticaret yaşamı içinde bulunan bir iş insanı olarak; Van Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, ASKON Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Van Spor Yönetim Kurulu Üyeliği ve İkinci Başkanlık, Cizre Belediye Voleybol Takımı Yönetim Kurulu Üyeliği, Beşiktaş JK Kongre Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.

Ürüm, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı hayatının temel ilkesi haline getirerek, toplumsal dayanışmayı önceleyen bir vizyon ile bir çok aileye yardım olanakları sağlamakta ve başarılı üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için burs imkanı sunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Veysel ÜRÜM evli ve 4 çocuk babasıdır.