Arınçkus (Kavuştuk) Köyünde doğdu. ilkokul , ortaokul ve liseyi Erciş'te tamamlayan Keser, E-ART Academia'da İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünü okudu.

-Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olan Keser, -Özgür Üniversite'de İnsanlık tarihi ve ekonomi-politik dersler aldı. -Veysel Keser, CCIP (Chamber for Cooperation and Incentive Partnership) davetlisi olarak İtalya'ya giderek eğitim programına katıldı. Yerel idarelerde coğrafi ve kent bilgi sistemi üzerine (INTEGRAPH) İtalya deneyimi, jeo-uzamsal destekli karar verme ve İtalya'daki kentleşme modelleri üzerine eğitim programlarına katılan Keser, -GABB veTBB vermiş olduğu belediyeler kanunu imar ve mevzuat ile ilgili onlarca eğitim programına katılıp ders verdi.

-ODTÜ proje yönetimi 2015 -SEM eğitimini tamamladı

Öğrencilik hayatı ve sonrasında siyasette aktif olarak yer alan Keser, Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra HADEP, DEHAP, ÖZGÜR PARTİ VE DTP gibi partilerde yöneticilik ve il başkanlığı yaptı. Uzun bir süre inşaat sektöründe müteahhitlik ve proje Koordinatörlüğü yaptı. DTP’nin ilk oluşumundan beri bu partinin çeşitli kademelerinde hizmet veren Keser, DTP Antalya Koruyucu İl Başkanlığı yaptı.

- 29 Mart 2009 seçimlerinde DTP'den Çelebibağı Belediye Başkanlığına seçildi. 2010 BDP Merkezi Yerel Yönetimler Komisyonu Üyeliğine seçildi. KCK operasyonlarda tutuklandı. Van F tipi cezaevinde kaldı.

-Çeşitli gazetelerde Özgür Gündem, Radikal, Aryen Haber Türkiye yazarlar gündeminde kentleşme üzerine yüzü aşkın yazısı yayınlandı. - DO yayınlarında ‘Kürtler Yerel İdareleri Ve Özerklik’ adlı kitap çalışması yayınlandı. Kitapyurdu'nun araştırma-inceleme türünde en çok satan kitaplar arasında yer aldı.

-2014'te Van Merkez İpekyolu Belediyesi Eş başkanlığına aday oldu ve seçildi. Toplaminda iki dönem 10 yıl belediye başkanlığına seçilen Keser'in yerine 11 eylül 2016 tarihinde yerine vekaletten vali yardımcısı kayyum olarak atandı.