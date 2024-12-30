3 Ocak 2025'te ise aralık ayının enflasyonunu açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaşları netleşecek.

Şu anda 12 bin 500 lira olarak kullanılan en düşük emekli aylığının yükselip yükselmeyeceği de kamuoyunun gündeminde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI KONUSUNDA ÇALIŞMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon oranının netleşmesinin ardından en düşük emekli aylıkları konusunda bir çalışma başlatabileceklerini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 LİRA

Şanlıurfa’da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının temmuz ayında 10 bin TL’den 12 bin 500 liraya yükseltildiğini anımsattı.

"EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU’NDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KONUŞULACAK"

Bakan Vedat Işıkhan, “İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında yine Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” dedi.