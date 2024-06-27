Van'ın 7 ilçesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle, yarın (28 Haziran) elektrik kesintisi yaşanacak.

Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında yarın bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle merkez ilçeleri İpekyolu, Edremit ve Tuşba ile Gürpınar, Erciş, Çaldıran, Saray ilçelerinde enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İpekyolu;

09.00-17.00 saatleri arasında; Selimbey, Yalı ve Dereüstü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

09.00-17.00 saatleri arasında Bakacık, Erenkent, Kavurma, Kurubaş ve Süphan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-17.00 saatleri arasında Abdurrahman Gazi, Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-17.00 saatleri arasında; Geziyurt, Çatakdibi, Çepkenli, Dolaylı, Kapçık, Örmeli, Topçudeğirmeni ve Üçdoğan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çatakdibi ve Örene mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Çaldıran;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kalkandelen, Kışla, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik, Soğuksu ve Yavuz Selim mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saray;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çaybağı, Keçikayası ve Örenburç mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.