Bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) enerji kesintileri olacağını bildirdi. Yapılan bildirimde yarın (28.05.2024) Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Muradiye, Erciş, Gevaş ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Enerji kesintilerinin yapılacağı mahalleler şu şekilde;
İpekyolu;
09.00-17.00 saatleri arasında; Yeni, Serhat, Bostaniçi, Seyit Fehim Arvasi, Fırat, Karşıyaka, Hacıbekir, Kevenli mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
14.00-17.00 saatleri arasında ise; Bostaniçi, Fırat, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Yeni mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Edremit;
09.00-12.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Yeni mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Şabaniye mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Gevaş;
09.00-17.00 saatleri arasında; Bahçelievler, Elmalı, Hişet, Karşıyaka, Orta, Pınarbaşı, Selimiye mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Muradiye;
13.00-16.00 saatleri arasında; Akçaçay, Dağören, Doğangün mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Beşparmak, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Topuzarpa, Uluşar mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Erciş;
09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağı Kozluca, Dinlence ve Çelebibağ mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Özalp;
09.00-17.00 saatleri arasında; Emek, Eski Emek, Gözdeğmez, Kaşıkara, Sarıköy, Yünkuşak mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.