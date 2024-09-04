Bugün Van’ın Erciş, Edremit, Gürpınar, Özalp, Saray, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi olacak.
Söz konusu kesintilerin planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılacağını bildiren VEDAŞ, kesinti saatlerine ilişkin de bilgi verdi.
İşte kesintinin yapılacağı o mahalleler;
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kızılören, Payköy, Yankıtepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akın, Kurubaş Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
10.00 – 15.00 saatleri arasında; Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Süphan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Öveçli, Sütlüce, Yukarı Sütlüce, Öveçli İlköğretim Okulu Civarlarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıtulgalı, Damlacık, Yukarıtulgalı Güzeldere Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
SARAY:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU:
10.00 – 15.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bahçıvan, Bostaniçi, Cevdet Paşa, Cumhuriyet, Esenler, Fırat, Hafiziye, Halilağa, Karşıyaka, Selimbey, Şerefiye, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Valimithat Bey, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
10.00 – 15.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Akköprü, Beyüzümü, İstasyon, Seyrantepe, Yeşilsu, Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
10.30 – 18.30 saatleri arasında; Pirgarip, Tabanlı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kocasaban, Topuzarpa, Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıdikme, Gülyolu, Tekindere, Yücelen, Kandil Mezrası, Emek Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.