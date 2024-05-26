Bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) enerji kesintileri olacağını bildirdi. Yapılan bildirimde yarın (27.05.2024) Van’ın 8 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Çaldıran, Erciş, Muradiye ve Özalp ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Enerji kesintilerinin yapılacağı mahalleler şu şekilde;

İpekyolu:

14.00- 17.00 saatleri arasında Yeni Serhat, Bostaniçi, Seyit Fehim Arvasi, Karşıyaka, Hacıbekir Kevenli, Bostaniçi ve Kıratlı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit:

09.00- 17.00 saatleri arasında Şabaniye, Fırat ve Köprüler mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-17.00 saatleri arasında Akın, Kurubaş ve Şabaniye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00- 12.00 saatleri arasında Alaköy ve Mollakasım mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gevaş;

09.00-17.00 saatleri arasında Gündoğan ve Kızıltaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Çaldıran;

13.00-16.00 saatleri arasında Kalkandelen, Kışla, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik, Soğuksu ve Yavuz Selim mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında Salmanağa, Çelebibağı Mahallesi ve Son Durak Yol Yanı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00-17.00 saatleri arasında Alkasnak, Dürükaş ve Karahan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında Aksorguç, Çubuklu, Dorutay ve Seydibey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.