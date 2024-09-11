Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (Çarşamba) Van’ın 8 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Söz konusu planlı kesintilerden Tuşba, Gürpınar, Çaldıran, Edremit, Erciş, Muradiye, Özalp ve Çatak ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte VEDAŞ tarafından kesintinin yapılacağı duyurulan o ilçe ve mahalleler;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka, Tevekli, Topraktaş Mahalleleri Ve Ziraat Meslek Lisesi Civarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çatakdibi Kaymaklı Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıçanak, Avcıbaşı, Doyumalan, İncealan, Koçovası, Kurtoğlan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çiçekli Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kızılören, Payköy, Yankıtepe, Örene, Görüşlü, Çelebibağı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Babacan, Gönderme, Tansu, Aşağıargıt, Gönderme, Gümüştepe, Yukarıargıt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

10.00 – 14.00 saatleri arasında; Kayaboğazı, Ağaçlık, Boyunpınar, Derebaşı, Teknecik Mahalleleri ve buna bağlı Saygın Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.