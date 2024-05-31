Bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) özellikle İpekyolu ilçesinde birçok mahallede enerji kesintileri olacağını bildirdi. Yapılan bildirimde bugün (31.05.2024) Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Gevaş, Erciş, Özalp ve Muradiye ilçelerin de elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

VEDAŞ tarafından enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ise şunlar;

İpekyolu:

09.00-10.30 saatleri arasında Ali Paşa mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-09.30 saatleri arasında Beşçatak mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-10.00 saatleri arasında Bahçıvan mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.30-10.00 saatleri arasında Erçek mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

13.00- 13.30 saatleri arasında Halilağa ve Cumhuriyet mahalleleri ve bu mahallelere bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-16.00 saatleri arasında Vali Mithat Bey mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

13.00-14.00 saatleri arasında Şerefiye mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

15.00-16.00 saatleri arasında Yalı ve Seyit Fehim Arvasi mahalleleri ve bu mahallelere bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-15.00 saatleri arasında Ortanca ve Karşıyaka mahalleleri ve bu mahallelere bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-10.30 saatleri arasında Bostaniçi ve Esenler mahalleleri ve bu mahallelere bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

10.30-11.00 saatleri arasında Şerefiye, Cumhuriyet, Halilağa mahalleleri ve bu mahallelere bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

13.30.14.00 saatleri arasında Kevenli ve Hacıbekir mahalleleri ve bu mahallelere bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

09.00- 17.00 saatleri arasında Köprüler, Akın, Eski Cami, Kurubaş ve Şabaniye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-15.00 saatleri arasında Esentepe mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-11.00 saatleri arasında Erenkent mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

09.30-13.30 saatleri arasında Yeni mahalle mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

13.30-14.30 saatleri arasında Yeni Cami mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Gevaş;

09.00-17.00 saatleri arasında Gündoğan ve Kızıltaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında Çelebibağı, Örene ve Görüşlü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında Gözdeğmez mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00- 13.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahallesi ve 218 Sokak da planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.