Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Ramazan Çetin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor FK sıkıntılı günler yaşıyor.

Bir kaç hafta önce Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Ersin Aka ile anlaşan Van Spor FK'de bu birliktelik de uzun sürmedi.

Hafta sonu oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçının ardından yönetimdeki bazı isimlerin istifasını duyurmasının ardından, dün akşam saatlerinde de Teknik Direktör Ersin Aka ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Bu gelişmenin ardından gözler yeni teknik sorumlunun kim olacağına çevrilmişken, o ismin, Van Spor taraftarlarının da yakından tanıdığı yardımcı antrenör Murat Yıldırım olduğu kaydedildi.

Van Spor'un, ligin geri kalan kısmında yoluna Murat Yıldırım ile devam etmeyi planladığı öğrenildi.