Tahmini Okuma Süresi: dakika

Metroloji 14. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağışlar belirli aralıklarla devam ediyor.

Merzan, Berçelan ve Karşıyaka mahallelerinin üs kesimleri beyaza bürünürken, Durankaya beldesi yolundaki Şivekür bölgesinde ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Van-Çukurca-Şırnak kara yolu için kaya uyarısında bulunarak, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Hakkari Belediyesi ekipleri de herhangi bir sorun yaşanmaması için bütün personel ve araç gereçleriyle 7/24 teyakkuzda bekliyor.