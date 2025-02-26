Geçtiğimiz hafta Van’da oynanması gereken Artı Değer Van Spor FK - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı, hava muhalefeti nedeniyle 2 Nisan tarihine ertelenmişti. Van Spor’un 1 maçı evinde seyircisiz oynama cezası nedeniyle bu maçın taraftarsız oynaması beklenirken, erteleme kararının ardından Van Spor’un seyircisiz oynayacağı maç da değişti.

VANSPOR – ANKARA DEMİRSPOR MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

22. hafta maçında evinde konuk ettiği Menemen Futbol Kulübü maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Verilen karar sonrası evindeki ilk maçı seyircisiz oynaması gereken temsilcimizin, bu cezasını ligin 24. haftasında oynanması planlanan Artı Değer Van Spor FK - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçında tamamlaması bekleniyordu. Ancak bu maçın, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesinin ardından temsilcimiz ceza sonrası iç sahadaki ilk maçını 9 Mart 2025 Cuma günü oynayacak.

9 Mart’ta kendi sahasında Ankara Demirspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz, cezası nedeniyle bu maça seyircisiz çıkacak.

9 Mart 2025 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak olan Artı Değer Van Spor FK – Ankara Demirspor maçı seyircisiz oynanmış olacak.