Uzun yıllar sonra Trendyol 1. Ligine yükselen Van Spor FK, zorlu maraton öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayseri’de kamp çalışmalarına devam eden Van Spor FK’de taraftarlar da takımıyla buluşacağı günü bekliyor. Ancak söz konusu buluşma, Van Spor’un geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle biraz geç gerçekleşecek.

TARAFTARLA İLK BULUŞMA LİGİN 8. HAFTASINDA

Geçtiğimiz yıldan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle Van Spor FK taraftarlarıyla ligin 8. haftasında oynanacak Amedspor maçı ile buluşacak. Bu maç 28 Eylül’de oynanacak.

Van Spor ligin ilk maçında 10 Ağustos tarihinde Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin ikinci haftasında sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek olan Van Spor FK, 3. hafta maçında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz, ligin 4. haftasında iç sahada Bandırma Spor’u ağırlayacak ardından 5. hafta maçında Çorum FK’ye konuk olacak.

Siyah – kırmızılı temsilcimiz, son seyircisiz oynama cezasının olacağı maçta ise sahasında Sivaspor ile karşılaşacak ve ardından 7. hafta müsabakasında deplasmanda Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak.

Van Spor FK, 8. hafta maçında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek ve taraftarlar bu maçta tribünlerdeki yerini alarak takımıyla hasret giderecek. Bu maç 28 Eylül tarihinde oynanacak.