Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarışına 3. Turda dahil oldu. Bu kapsamda çekilen kura sonucunda temsilcimizin rakibi 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor oldu. Yine kuraya göre Van Spor FK, rakibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın oynanacağı gün ve saati de belli oldu. Buna göre Fatma Belediyespor – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.

Trendyol 1. Lig’de zorlu bir sınav veren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kupadaki ilk sınavına da 29 Ekim tarihinde çıkmış olacak.